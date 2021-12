Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Gabi Balint a adaptat Plugusorul la situatia actuala legata de lipsa unui selectioner al echipei nationale, el postand colindul in social media. "Primiti cu plugusorul?/Aho, aho, copii si frati,/Stati putin, nu v-agitati!/Cautam selectioner/ Cu CV si caracter!/Vrem un om ascultator,/Mai…

- Mai puțin de 1.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat Comitetul de coordonare a vaccinarii. CNCAV a transmis sambata ca 1.477 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 339 cu prima doza sau cu serul Johnson&Johnson, 710 cu doza a doua si 428 cu doza […]…

- Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de…

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, asigura cetațenii ca sunt bani pentru plata, pana la sfarșitul anului, a tuturor salariilor, din sanatate și din intreg sistemul bugetar, pensiilor și drepturilor cetațenilor. Adrian Caciu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca la ședința de Guvern de vineri…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a precizat sambata ca peste 7,2 milioane de persoane au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, adica 45% din populatia adulta sau peste 42% din populatia peste 12 ani. Medicul militar spera ca in acest ritm, sa ajungem…

- Un medic cardiolog de la Spitalul Județean din Brașov prins in flagrant in timp ce lua mita 8.000 de lei de la rudele unei paciente, a fost reținut de autoritați. Doctorul a primit banii in cabinetul sau, intr-o clinica privata in care iși desfașoara actvitatea. Polițistul Marian Godina a anunțat, marți,…

- Aparent mai confuza decat colega Raluca Turcan, penelista Violeta Vijulie, din echipa caștigatoare, nu demult numita in functia de presedinte cu rang de secretar de stat, al ANFP de Florin Citu, a facut-o de oaie pe Facebook, joi, cand, cu gandul la Buzdugan, l-a felicitat pe Mihai Morar intr-o postare…