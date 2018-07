Stiri pe aceeasi tema

- De aproape o saptamana, personalul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Covasna intervin, alaturi re reprezentanții altor instituții, in zonele afectate de inundații, pentru prevenirea și limitarea efectelor acestora. Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de joi a Executivului va fi adoptat un proiect care prevede oferirea de ajutoare materiale persoanelor din zonele afectate de inundatii, cum ar fi apa, alimente si materiale de constructii

- Zona Timis-Triaj, comuna Tarlungeni si zona Darste sunt in continuare fara apa potabila. Desi s-a promis remedierea situatiei inca de ieri, avariile au fost mai grave decat se astepta initial.

- Premierul Dancila merge la inundații; Va vizita zonele afectate din Buzau, Bacau, Covasna și Brașov. Anunțul privind vizita șefei Executivului in zonele calamitate a venit de la Palatul Victoria dupa ce aceasta a plecat spre zonele vizate, iar Biroul de Presa al Guvernului nu a precizat programul clar…

- Aproximativ 190 de militari cu 15 mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Bacau, Brasov, Buzau si Covasna, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi…

- In timp ce Prefectura CJ, Primariile din zonele afectate de inundatii se tin de videoconferinte si dezinformeaza populatia ca nue ste nimic grav, oamenii din zonele afectate sunt al capatul puterilor, luptand cu prapadul. Slanicul si-a depasit iar malurile, in urma ploilor torentiale din ultimele zile,…

- Meteorologii de la ANM au emis, marți seara, un avertisment de tip cod galben de ploi pentru județul Cluj.Avertismentul este valabil în intervalul orar 19.10 - 20.10.Conform meteorologilor, sunt afectate localitațile Baciu, Gilau, Florești, Savadisla, Feleacu, Gârbau…

- Ceremoniile ce vor avea loc cu ocazia sarbatoririi zilei de 9 mai – ”Proclamarea Independentei de stat a Romaniei“, ”Victoria Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al doilea Razboi Mondial” si “Ziua Uniunii Europene” impun restrictii de circulatie in municipiul Buzau, intre orele 09.00-11.15. De asemenea,…