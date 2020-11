Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10% dintre romanii care locuiesc in orașe isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, potrivit unui sondaj realizat de compania Crosspoint Real Estate. De asemenea, 62% nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an. Alte concluzii ale studiului: 44% dintre…

- O tanara de 29 de ani, din municipiul Braila, a sesizat disparitia matusii sale, Stan Tanta, in varsta de 42 ani, care, in cursul zilei de joi, 29 octombrie, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- ANUNT: Colegiul Tehnic „Armand Calinescu” din Pitești organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante de: ingrijitor și paznic. Nu este necesara vechimea in munca; studii generale/medii. Concursul se va organiza conform calendarului urmator: – 04 noiembrie…

- Orban promite realizarea ”Autostrazii Nordului”, care va lega Baia Mare de Suceava: ”Este un proiect foarte important pe care ne angajam sa-l realizam” Premierul Ludovic Orban promite ca va sustine realizarea drumului expres Baia Mare – Bistrita – Vatra Dornei –…

- Prezent astazi la Bistrița, primul ministru Ludovic Orban a vorbit și despre drumul expres care ar urma sa lege Baia Mare de Bistrița și Suceava. Acesta se va face… dar nu se știe cand va fi gata. Primul ministru a precizat ca ar putea sa nu-l avem nici macar in 2025. Guvernul Orban nu a uitat de drumul…

- Premierul Ludovic Orban promite ca va sustine realizarea drumului expres Baia Mare – Bistrita – Vatra Dornei – Suceava, numit si „Autostrada Nordului”, care ar urma sa faca legatura intre zona de nord a Romaniei si autostrada M 3 din Ungaria. Orban spune ca in prezent se pregateste documentatia tehnico-economica…

- Prezent ieri in Maramureș, Ludovic Orban a participat la lansarea candidaturii lui Ionel Bogdan pentru președinția Consiliului Județean Maramureș, a Danielei Onița Ivașcu pentru Primaria Sighetu Marmației și a lui Mircea Cirț pentru Primaria Baia Mare. Premierul Romaniei s-a angajat in fața maramureșenilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata seara, la Baia Mare, ca drumul expres spre Ungaria si Autostrada Nordului vor fi realizate. "M-ati invitat sa ma angajez alaturi de Ionel Bogdan (candidatul pentru CJ n.r.), de Mircea Cirt (candidatul pentru primaria Baia Mare n.r.), ca Guvernul va…