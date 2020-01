Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitia serviciului de lucrari de igienizare pereti si tavane, inlocuire tamplarie otel si tamplarie PVC si termopan, aplicare linoleum antibacterian si tapet pentru…

- Ziua Sfantului Nicolae, zi de mare importanta crestineasca pentru ortodocsi, a venit si anul acesta cu surprize pentru pacientii mai mici sau mai mari internati in unitatile spitalicesti din Constanta. Iata ca societatea Arimex Comexim 2000 SRL, cea care asigura hrana necesara bolnavilor internati la…

- In apropierea sarbatorilor de iarna, Asociatia "Suflete deschiseldquo; si Arimex Comexim 2000 SRL, societatea care asigura hrana necesara bolnavilor internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo;, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Spitalul CFR din Constanta, lanseaza…

- Consilierii judeteni au aprobat ieri in sedinta ordinara modificarea statului de functii si a organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta.Centrul medical din Navodari, care va fi inaugurat in primavara anului viitor, va deservi locuitorii din Navodari, dar…

- Lucrarile de amenajare a Laboratorului de Medicina nucleara al Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava incep maine, 23 octombrie. Managerul Vasile Rimbu a declarat ca durata de finalizare a acestora este de 45 de zile, termen in care vor ajunge la spital si cele doua ...

- In urma cu putin timp, Inspectorul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre salvarea unui catel prins sub un container. ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, sambata seara, dupa vizitarea unor sectii din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures si a Institutului de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, ca a vazut un spital cu multe sectii "extrem de performante"…