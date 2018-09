Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.520 locuri de munca, în data de 14 septembrie 2018.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Pesta porcina s-a intins pana acum in 190 de localitați din Romania, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor confirmand pana acum 826 de focare. In 11 județe, aproape 160.000 de porci au fost neutralizați, arata un comunicat al instituției. Pesta porcina a fost semnalata…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca agentii economici aveau disponibile luni, 28 august, aproape 30.000 (29.270) de locuri de munca, la nivel national, cele mai multe fiind in municipiul Bucuresti, 4.830. Suna la 021.9124! eJobs te…

- Potrivit Comisiei Europene, prezenta pestei porcine africane s-a confirmat in alte 5 judete din Romania. Potrivit estimarilor Comisiei Europene, pesta porcina africana - confirmata deja in 8 judete din tara - ar urma sa se extinda in alte 5 judete, pana la finele lunii august. Astfel, daca pana acum…

- Ministerul Muncii: un singur serviciu de ingrijire la domiciliu licentiat la nivelul județului Teleorman in Social / on 03/08/2018 at 13:09 / Numarul serviciilor de ingrijire la domiciliu licentiate, la nivel național, la finalul lunii iulie era de 210, din care numai aproximativ 20% publice, conform…

- „Nu-i posibil sa faci intr-un an ceea ce s-a daramat in 30 de ani" Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a indemnat pe fermieri sa irige terenurile, mentionand ca in prezent canalele de irigatii sunt umplute cu apa, pe cheltuiala statului, pe o distanta de peste 1.600 de kilometri, iar agricultorii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a indemnat pe fermieri sa irige terenurile, mentionand ca in prezent canalele de irigatii sunt umplute cu apa, pe cheltuiala statului, pe o distanta de peste 1.600 de kilometri, iar agricultorii beneficiaza de apa gratuit. Petre Daea a mentionat ca in prezent fermierii…

- Presa din China dezvaluie suma pe care Dan Petrescu o castiga la Guizhou Hengfeng. Potrivit jurnalistilor chinezi, salariul pe care Dan Petrescu il castiga la noua echipa este de 5 milioane de euro pe an. "Bursucul" are si bonusuri de performanta in cazul in care va salva echipa de la retrogradare,…