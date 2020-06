Ploua abundent in judetul Constanta. Probleme in localitatea Lespezi, comuna Dobromir Pana la ora 20:00, judetul Constanta se afla sub cod portocaliu de vreme rea, pe o suprafata extinsa. De altfel, in localitatea Lespezi, din comuna Dobromir, ploaia a facut probleme si pe drumurile din judet.Un vehicul a fost prins de suvoaiele de apa si scos de pe drum. Meteorologii au anuntat ca instabilitatea atmosferica va continua in perioada urmatoare. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

