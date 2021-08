Plopeni – Petrolul în turul 3 al Cupei Miercuri, 25 august, de la ora 17:30, sunt programate meciurile din cel de-al treilea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei, sezonul 2021-2022. In conformitate cu decizia Comitetului Executiv al FRF din 1 octombrie 2020, in ceea ce priveste regulile de varsta in Cupa Romaniei, se vor aplica prevederile modificate ale ROAF, art.30 alin.5.2 si art.30 alin.12 cu mențiunea ca daca un club din Liga a 3-a intalnește un club de Liga 1 in Cupa Romaniei, ambele cluburi vor respecta regulile aplicabile pentru cluburile din Liga 1. Cele doua echipe prahovene aflate in competiție, Petrolul și CSO Plopeni,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

