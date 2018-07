Stiri pe aceeasi tema

- Ploile din ultima perioada par sa nu se opreasca, și astfel nici situația drumurilor nu este cum trebuie sa fie. Traficul este oprit si joi pe trei drumuri nationale din judetele Covasna, Suceava si Vrancea, in timp ce pe doua drumuri din Bacau si Neamt circulatia este ingreunata, iar pe un drum din…

- Sute de curti, subsoluri, case si drumuri au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri. Situatiile cele mai grave sunt semnalate in judetul Neamt unde a fost distrus podul spre localitate, astfel ca accesul se poate face doar pietonal, scrie mediafax.ro.

- Sute de curti, subsoluri, case si drumuri au fost inundate marti si in noaptea de marti spre miercuri, situatiile cele mai grave fiind semnalate in judetul Neamt. In Hangu (Neamt) a fost distrus podul spre localitate, astfel ca accesul se poate face doar pietonal.

- Traficul este in continuare oprit, duminica, pe trei drumuri nationale, in judetele Covasna, Suceava si Vrancea, si se circula ingreunat pe doua drumuri din Bacau, Neamt, din cauza inundatiilor care au avut loc in ultimele doua saptamani, potrivit Centrului Infotrafic.

- Traficul rutier este inchis, duminica, la o saptamana de la inundații, pe trei drumuri nationale din judetele Covasna, Suceava si Vrancea. Circulația se desfașoara cu dificultate pe un drum național din Vaslui. Potrivit Centrului Infotrafic, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care…

- Cinci tronsoane de drumuri nationale din judetele Covasna, Harghita, Neamt, Suceava si Valcea mai sunt blocate luni dimineata din cauza inundatiilor. Traficul feroviar este afectat in judetele Brasov, Teleorman si Valcea.

- Ploile abundente din ultimele zile au adus cele mai mari inundatii din zona Brasovului din ultimii zece ani. Peste 200 de gospodarii au fost afectate, patru drumuri nationale au fost inundate, iar pagubele sunt foarte mari. DN 11 B din Harghira ramane in continuare inchis.

- Ploile torentiale din aceasta dupa-amiaza au facut ravagii in mai multe localitati din tara. A plouat cu grindina in satele Calmațui, Bujor, Fundul Galbenei și Horaști din raionul Hancești.