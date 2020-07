Ploile torențiale „mătură” țara. Prognoza meteo, azi 20 iulie 2020 Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat pentru acest inceput de saptamana ca vremea va fi instabila, fiind semnalate ploi cu caracter torential in mare parte din tara. La nivelul intregii țari temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 si 29 de grade. Vremea in țara Luni, 20 iulie 2020, la fel ca și in ziua anterioara, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

