Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au decedat in noaptea de vineri spre sambata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploi torentiale in statul Espirito Santo, in sud-estul Braziliei, au anuntat pompierii, potrivit AFP, citata de Agerpres Potrivit unui prim bilant, au fost anuntate cinci decese,…

- Se face tot mai frig, iar precipitatiile vor pune stapanire pe toate regiunile in urmatoarea perioada. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM)a dat publicitatii prognoza meteo pentru intervalul 23 decembrie 2019 – 05 ianuarie 2020. Conform meteorologilor, temperatura aerului va scadea treptat.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitatii abundente si intensificari ale vantului, valabila pentru intreaga tara. Pana pe 24 decembrie, ora 20:00, va ploua temporar in cea mai mare parte a tarii. Ploile vor fi mai frecvente in vest, nord-vest si centru unde local,…

- Saptamana incepe cu vreme inchisa. Temperaturile vor scadea, de la o zi la alta, iar de miercuri vor incepe ploile, potrivit informatiilor furnizate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Luni va aduce vreme destul de mohorata, in tara. In vest, soarele nu se va arata aproape deloc, iar in…

- Ultimele tururi ale Marelui Premiu al Braziliei au generat numeroase evenimente, care au inceput cu un acroșaj intre Charles Leclerc și Sebastian Vettel. Cei doi s-au atins ușor și au fost nevoiți sa abandoneze in urma unor pene de cauciuc, insa comisarii de cursa au decis ulterior ca ambii piloți ar…

- Viiturile au facut cel putin 48 de morti si au afectat peste 144.000 de persoane in Kenya, distrugand infrastructura-cheie si mijloacele de trai in aceasta tara est-africana, a informat joi Organizatia Natiunilor Unite (ONU), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Pe baza datelor oferite de Crucea Rosie…

- Desi ploile cuprind aproape toate regiunile, temperaturile raman ridicate fata de normalul perioadei. Joi, 7 noiembrie, se anunta temperaturi de vara, cel mai cald fiind in sudul Munteniei si al Dobrogei. De altfel, conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), toata luna noiembrie va fi cald,…

- Ploile reci, trotuarele inghetate si cerul gri te pot face sa te gandesti de doua ori daca iti doresti sa calatoresti in timpul ierii. Insa bauturile calde, partiile acoperite de zapada, lacurile inghetate si aerul curat te pot convinge sa pleci macar...