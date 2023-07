Stiri pe aceeasi tema

- Tornade in cascada in sudul si centrul Statelor Unite, iar in urma lor ramane dezastru. Cel putin cinci oameni au murit si mii de locuinte au fost distruse. Avertizarea de furtuni se muta catre Coasta de Est unde se estimeaza ca vremea severa va afecta 60 de milioane de oameni. Se anunta ploi puternice,…

- Ploile puternice de duminica au provocat inundații in 65 de localitați din 21 de județe și București. Situația cea mai grava s-a inregistrat in județul Arad, dar și județul Hunedoara a fost puternic afectat.

- Mai multe localitați din județul Arad sunt lovite, duminica dupa-amiaza, 25 iunie, de inundații puternice, in urma scurgerii apei de pe versanti. O parte din județ se afla pana maine, 26 iunie, sub cod galben de ploi torențiale.Ploile abundente au dus la formarea de șuvoaie, iar mai multe persoane au…

- In timp ce in alte județe, oamenii se confrunta cu seceta, in altele regiuni ploua. Furtunile puternice au condus la inundații. Oamenii au solicitat ajutorul pompierilor. Aceștia au intervenit in numar mare pentru scoaterea apei din gospodarii. Inundațiile au facut prapad Coșmarul pentru mai mulți oameni…

- Furtunile puternice fac prapad in Romania. Un nou ciclon mediteranean loveste zone intinse din tara noastra si aduce fenomene meteo extreme. Mai intai a lovit partea de vest a tarii, unde ruperile de nori au provocat inundatii. Jumatate de tara se afla sub Cod galben de vreme rea, iar meteorologii avertizeaza…

- ISU Timis a intervenit vineri, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din subsolurile mai multor cladiri din judet si din Timisoara, inclusiv la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", dar si din unele pasaje feroviare din centrul orasului.

- Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia, avanseaza spre Romania. Ploi torențiale și grindina pana la sfarșitul lunii Ciclonul mediteranean care face ravagii in Italia se indreapta spre estul Europei. Au fost inundații catastrofale intr-o regiune din nordul Italiei, iar autoritațile au raportat …