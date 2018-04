Stiri pe aceeasi tema

- A plouat cu grindina noaptea trecuta. Potrivit IGSU, in urma ploi torențiale cu grindina și vant puternic a fost nevoie de interventia salvatorilor in localitațile Mihaileni, Borosenii Noi, Vasileuți și Zaicani din raionul Rașcani.

- Cele noua persoane care au decedat, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, pe raza județului Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro , ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai…

- Autoritatile din Teleorman anunta ca exista riscul ruperii digului de vest al Lacului Suhaia si s-ar ajunge la inundarea a 3.000 de hectare de teren, iar din cauza cauza vantului puternic, valurile au peste un metru. S-a decis deversarea controlata si s-a cerut ajutorul unui elicopter al MAI pentru…

- Poligonul de antrenament și pregatire de specialitate Fagaraș va fi inaugurat duminica, 1 aprilie, incepand cu orele 11.00, in prezența mai multor oficialitați. Poligonul se afla in incinta Detasamentului de Pompieri Fagaras, strada Luncii, nr. 2, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atat MInisterul Sanatatii cat si Guvernul in incercarea de gasi solutii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autoritatile nu au raspuns, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.…

- In sectorul Rișcani al capitalei a izbucnit un incendiu. Serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența informeaza ca incendiul s-a pornit de la niște cabluri electrice.

- Un barbat de 28 de ani și fiul acestuia de doar trei ani au fost internați de urgența la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, relateaza Noi.md. Cazul a avut loc in ieri, 6 februarie, in localitatea Pohrebea, raionul Dubasari. Din primele informații oferite Inspectoratului General pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, astazi, 5 februarie, prima intalnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. „Astazi am avut prima intalnire de lucru cu domnul general Dan-Paul Iamandi, noul Inspector…