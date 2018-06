Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente de astazi au facut ravagii pe strazile din Capitala! Astfel, foarte multe dintre acestea au fost inundate. Daca pentru cei din trafic acest lucru a reprezentat o adevarata bataie de cap, alții s-au bucurat din plin de șuvoaiele de apa.

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Capitala a fost acoperta de ape, joi seara, dupa o ploaie torențiala. În mai multe zone, strazile au devenit râuri, iar traficul a fost paralizat.

- Ploile, vijeliile si grindina lovesc din nou Romania. Jumatate de tara este pana maine seara sub cod galben de vreme rea si nu este exclus ca avertizarile sa se prelungeasca sub forma unui cod portocaliiu, avertizeaza meteorologii.

- Meteorologii anunta ca vremea se strica, marti, de la ora 12.00, fiind valabila o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina. De la ora 18.00, va intra…

- Meteorologii anunta ca vremea se strica, marti, de la ora 12.00, fiind valabila o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina.

- Capitala si opt judete se afla, miercuri dupa-amiaza, sub atentionare cod galben de averse, descarcari electrice si grindina, in timp ce pentru judetul Timis a fost emis cod portocaliu de ploi si vijelii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate scazuta, valabile in Capitala si in alte sase judete, in orele urmatoare.

- Barbatul care sfideaza codul portocaliu de vreme rea i-a șocat pe cei care au avut curajul sa iasa pe strazile din Capitala, vineri dimineața. Se pare ca avertizarea de vreme rea nu l-a speriat deloc pe biciclist, care s-a plimbat cu bicicleta, imbracat doar intr-o pereche de pantaloni scurți și tricou,…