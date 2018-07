Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Sibiu a intervenit, luni seara, pentru salvarea a doua persoane aflate cu un autoturism blocat in apa, intre Boian si Bazna, ca urmare a unei viituri. Apa are…

- Doua persoane au fost salvate de pompieri, luni seara, dupa ce masina in care se aflau a fost luata de viitura, pe un drum care leaga localitatile Boian si Bazna, unde ploua torential iar apa masoara 75 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii au salvat luni doua persoane, care se aflau pe o masina, blocata de o o viitura pe soseaua dintre statiunea Bazna si localitatea Boian, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, oamenii cerusera ajutorul prin 112, dupa…

- Mii de locuitori au fost evacuati, iar accesul pe numeroase cai rutiere si feroviare a fost blocat in urma inundatiilor cauzate de ploile torentiale si a furtunilor care fac ravagii in China, informeaza sambata Xinhua si Reuters. 241 de rauri din 24 de provincii au provocat inundatii in ultimele zile,…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Ploile torențiale care au cazut, vineri, pe durata codului portocaliu, au facut pagube importante in mai multe localtați din Alba. La Bucerdea Vinoasa, spre exemplu, viitura a prins in cale autoturisme și a inundat gospodarii. Potrivit IPJ Alba, Drumul Județean 107 H a fost blocat de aluviuni la Ighiu,…

- Ploile torentiale si furtunile care s-au abatut sambata asupra capitalei Turciei, Ankara, au provocat pagube importante in special in cartierul Mamak, informeaza duminica agentia DPA. Peste o suta de masini au fost luate de viitura in cartierul din estul capitalei, a anuntat agentia de stiri Dogan.…