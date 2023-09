Ploile și vijeliile puternice din Dolj au provocat pagube materiale Mai mulți copaci au fost doborați și acoperișuri au fost luate de vant in urma ploilor și vijeliilor de duminica, care au lovit județul Dolj, aflat sub avertizari cod portocaliu și roșu, informeaza Rador. Un autoturism in care se aflau trei persoane a fost luat de ape in Craiova, iar mai multe case au fost inundate in Racarii de Jos și Filiași. Pentru a facilita intervenția pompierilor și angajaților regiilor primariei, in Craiova circulația tramvaielor a fost intrerupta timp de aproximativ o ora, iar pasajele subteran și suprateran au fost inchise traficului. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

