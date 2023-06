Ploile și furtunile au făcut ravagii în mai multe județe. Zeci de case inundate, circulația afectată. Video Avertizarile ANM emise inca de joi dimineața s-au adeverit. Ploile și furtunile prognozate au facut ravagii in mai multe județe ale țarii. Zeci de case au fost inundate, iar circulația afectata. Zeci de case inundate in mai multe județe: ploile și furtunile au facut ravagii in Transilvania și Banat La orele dupa-amiezii și spre seara, mai multe județe din Ardeal și Banat s-au aflat sub alerte nowcasting cod roșu și cod portocaliu de furtuni și ploi abundente . Fenomenele extreme anunțate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au lasat in urma cantitați uriașe de apa. S-au format creșteri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un motel din localitatea Socodor a luat foc, marti seara, fara a exista victime, in conditiile in care motelul nu functioneaza si nu era nicio persoana in interior, potrivit Agerpres.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a transmis ca flacarile se manifesta pe o suprafata de 900 de…

- Zece autospeciale de stingere, avand o capacitate de 10.000 de litri de apa, au fost receptionate la sfarsitul saptamanii, fiind repartizate catre ISU Bistrita-Nasaud, ISU Calarasi, ISU Cluj, ISU Galati, ISU Hunedoara, ISU Maramures, ISU Mures, ISU Prahova, ISU "Bucovina" Suceava si ISU Bucuresti-Ilfov,…

- Trei persoane au avut de suferit in urma incalcarii regulilor antiincendiare, anunța responsabilii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Astfel, potrivit unui comunicat de presa emis de autoritați, intr-o gospodarie din localitatea Ocnița, raionul Ocnița, s-a produs o explozie…

- Circulația rutiera este intrerupta pe DN 67 C, incepand de miercuri seara, dupa ce șoseaua a fost blocata de aluviunile aduse de pe versanți, a informat Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Pe DN 67 C, la kilometrul 105+250 metri, intre localitatea Șugag și Barajul Tau Bistra, județul Alba, circulația…

- Ploile torențiale au facut prapad in mai multe localitați din Republica Moldova. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au fost solicitați, miercuri și joi, pentru a lichida consecințele. Astfel, miercuri seara, salvatorii au intervenit in localitatea Cairaclia, raionul…

- Seful Executivului a fost intrebat joi, la Parlament, inainte de sedinta BPN al PNL, despre situatia drumurilor din judetele afectate de ninsorile din aceste zile."Inca de ieri, de cand am primit avertizarea meteo, am discutat cu ministrul de Interne si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.…

- Comunicat de presa Exercițiu tactic de intervenție in situații de urgența In data de 30.03.2023, la Penitenciarul Gaești a avut loc un exercițiu tactic de intervenție in situații de urgența – alarmare, evacuare in situații de urgența (cutremur) și stingerea incendiului, in parteneriat…

- Un numar de 54 de bovine au fost evacuate, miercuri dupa amiaza, din autocamionul rasturnat pe DN 13, la iesirea din municipiul Sighisoara, iar 12 dintre acestea au murit in urma accidentului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. "Din autocamion au fost evacuate 54 de bovine.…