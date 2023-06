Ploile și furtunile au afectat peste 30 de localități în 14 județe. Situații de urgență în Alba și Hunedoara Peste 30 de localitati din 14 judete au fost afectate in urma ploilor si furtunilor de sambata, unde au fost inundate case, curti si anexe, au fost doborati copaci, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger, informeaza news.ro. In judetul Alba, se intervine pentru salvarea a 25 de persoane, dintre care patru au ramas blocate pe o stanca, dupa ce nivelul unui parau a crescut. In Hunedoara, 23 de persoane au fost evacuate, iar circulatia este intrerupta pe trei drumuri judetene. CITESTE SI Peste 6000 de oameni au sarbatorit Ziua IEI, la Galați (FOTO)… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

