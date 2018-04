Stiri pe aceeasi tema

- O explozie la Kabul s-a soldat cu cel putin patru morti luni dimineata, la o ora de varf; un purtator de cuvant al ministerului afgan de interne a declarat agentiei France Presse ca toate victimele sunt din randul civililor si ca a fost un atentat sinucigas comis de un motociclist. Deflagratia a…

- Peste 210.000 de persoane au fost afectate de inundatiile care continua sa faca ravagii in Kenya, potrivit organizatiei umanitare Crucea Rosie din aceasta tara, informeaza miercuri Xinhua. De la debutul ploilor torentiale luna trecuta, numeroase locuinte si ferme au fost distruse, animale domestice…

- Cei aproape 500 de kilometri dintre Bucuresti si Cluj-Napoca sunt parcursi, in medie, in 10 ore cu trenul. In comparatie, trenurile din Kenya strabat o distanta similara, intre Nairobi si Mombasa, in numai patru ore si jumatate.

- Autoritatile din Dambovita au facut o analiza a pagubelor produse de alunecarile de teren din Valeni Dambovita si Glodeni. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) miscarea pamantului a produs pagube de aproape 2,2 miliona de lei, insemand case afectate si drumuri distruse.

- Inundatiile din ultima perioada si alunecarile de teren reactivate in urma precipitatiilor abundente genereaza probleme grave in judetul Buzau. Prefectura a solicitat un numar de 39 de anchete sociale in localitatile unde s-au anuntat locuinte afectate de alunecarile de teren, iar verificarile pe teren…

- Ploile din fiecare primavara activeaza cate o alunecare de teren din judetul Buzau insa autoritatile responsabile sa intervina trec aceste probleme la capitolul „si altele“, invocand de fiecare data lipsa fondurilor necesare ori durata prea mare a procedurilor de licitatie. Dupa problemele din zona…

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…