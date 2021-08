Ploile se vor restrânge Joi, cerul se va limpezi treptat. Soarele rasare la ora 06:40. Atmosfera incepe sa se incalzeasca ușor, iar ploile se vor restrange. Posibil ca in primele ore ale dimineți sa apara și ceața, iar vantul va sufla slab spre moderat. Soarele apune la ora 20:20. Minimele zilei se vor incadra intre 11 și 13 grade, iar cele maxime intre 18 și 22. Vineri, posibil sa mai apara din nou precipitațiile. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

- Duminica, soarele ne va surade și va rasari la ora 06:35. In general, cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi in creștere. Vantul va sufla slab spre moderat, doar spre seara cerul va deveni parțial noros. Soarele va apune la ora 20:27. Minimele zilei se vor inregistra intre 19 și 14 grade, iar…

- Miercuri, dupa o perioada cu zile fierbinți, urmeaza o zi in care temperaturile vor scadea mai mult de jumatate din intensitate. Soarele rasare la ora 06.30. Izolat se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice. La munte vantul va sufla cu unele intensificari. Soarele va apune la ora…

- Joi, spre orele amiezii atmosfera se va innora treptat. Soarele va rasari la ora 06:14.Temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic se va accentua. Spre seara, pe alocuri, se așteapta averse insoțite de descarcari electrice. Posibil sa cada și grindina. Vantul va sufla slab spre moderat,…

- Cum va fi VREMEA in perioada 2 – 15 august: PROGNOZA METEO pe regiuni. Temperaturile vor scadea, la nivel național Cum va fi VREMEA in perioada 2 – 15 august: PROGNOZA METEO pe regiuni. Temperaturile vor scadea, la nivel național Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 2 – 15…

- Duminica, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Soarele rasare la ora 06:09. In prima parte a zilei cerul va fi mai mult senin, iar din a doua parte va deveni variabil. Atmosfera va fi sufocanta, indicele de temperatura-umezeala ITU va depași pragul critic de 80 de unitați. La munte va…

- Schimbarea climatica reprezinta cea mai mare problema a lumii noastre, susține celebrul astronaut american Scott Kelly intr-un comentariu publicat in revista „Scientific American”. Rezolvarea acestei probleme ar putea fi comparata cu aterizarea pe Luna, adauga acesta. traducere din revista Scientific…

- Sambata, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 05:46. Fața de ziua precedenta, temperaturile scad ușor, datorita norilor care vor umbri atmosfera. In zona noastra meteorologii au emis un cod galben de instabilitate temporar accentuata, valabil pana spre miezul nopții. In a doua parte…

- Sambata, cer variabil spre noros. Soarele rasare la ora 05: 41. Atmosfera va fi, in general, inchisa. In jurul amiezii, local, se vor inregistra ploi insoțite de fenomene electrice și izolat vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 21:23. Minimele se vor…