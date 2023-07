Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari meteo de vreme severa. COD GALBEN Interval de valabilitate: 8 iulie, ora 10 – 9 iulie, ora 20 In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei, sudul și centrul Moldovei, cu viteze in general…

- Meteorologii au emis sambata, 8 iulie, avertizari cod galben de vant si ploi in mai multe judete din tara, valabile pana duminica, 9 iulie.Incepand de sambata, ora 10:00, si pana duminica, ora 20:00, este in vigoare un cod galben de vant in mai multe judete din tara.Vantul va avea intensificari in Dobrogea,…

- Cod Galben de intensificari ale vantuluiIntervalul de valabilitate pentru aceasta atenționare meteorologica este de la 8 iulie, ora 10:00, pana la 9 iulie, ora 20:00. Doua fenomene distincte sunt vizate in acest mesaj: intensificari ale vantului și cantitați insemnate de apa. Zonele afectate sunt specificate…

- Cod galben de vreme rea in Romania! 22 de județe ale țarii sunt vizate de avertizarea meteorologica Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Avertizarea este in vigoare astazi, intre orele 10:00 și 22:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpații Orientali,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica ce vizeaza mai multe judete din tara, printre care si Tulcea si Constanta. Potrivit ANM, in intervalul 19 iunie, ora 10 ndash; 19 iunie, ora 22 este in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica…

- ​​Meteorologii anunta ca in mare parte a tarii va ploua si va fi vant puternic, pana joi seara, iar pentru patru judete a fost emisa avertizare cod galben. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo pentru intervalul marti, ora 18.00 - joi, ora 20.00, vizand ploi moderate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat marți, 18 aprilie, o informare meteo de ploi moderate cantitativ, valabila de la ora 18.00 și pana joi seara, dar și un cod galben de ploi, valabil pana maine, 19 aprilie.In intervalul 18 aprilie, ora 18.00-20 aprilie, ora 20.00, vor fi ploi moderate…