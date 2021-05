Ploile nu se dau duse! Avertizare de vijelii, grindină și averse! Ce zone vizează CODUL GALBEN Vremea va continua sa fie instabila in mai multe zone din țara și in perioada urmatoare, din cate reiese din mesajele de ultima ora venite de la meteorologi. Ceea ce inseamna ca vor fi ploi, insoțite de fulgere, dar și de grindina. Așadar, nu uitați umbrelele sau pelerinele de ploaie, cand plecați de acasa! Astfel, […] The post Ploile nu se dau duse! Avertizare de vijelii, grindina și averse! Ce zone vizeaza CODUL GALBEN first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

