Stiri pe aceeasi tema

- In timpul celor trei luni de vara, specialiștii Administrației Bazinale de Apa (ABA) Banat au inregistrat la stațiile hidrometrice din arealul spațiului hidrografic Banat precipitații care in lunile iunie și iulie au fost in general peste valorile normale, iar in luna august, la cele mai…

- Politistii orasului Lipova, impreuna cu politisti din cadrul IPJ Timis si IPJ Caras-Severin au identificat trei barbati, banuiti de furt. In urma investigatiilor efectuate de politisti, au fost identificati un barbat de 52 de ani, si un tanar de 28 de ani, din judetul Timis, care, impreuna cu un tanar…

- Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) a anuntat ca in zona Lugoj-Faget nu sunt probleme deosebite in urma precipitatiilor cazute in ultimele zile. Reprezentantii de la Apele Romane au anuntat ca in urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele 48 de ore, in judetele Timis si Caras-Severin…

- Pana marti seara la ora 21, judetele Caras-Severin, Mehedinti si Hunedoara sunt sub cod portocaliu, in timp ce in Timis si Arad e cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati... The post Cod galben și portocaliu in Banat pana in aceasta seara appeared first on Renasterea banateana…

- Precipitatiile abundente care au cazut in ultimele zile au dus la cresterea debitelor unor rauri din județele Caraș-Severin și Timiș, dar fara sa se ajunga la cote de atenție. The post Precipitații abundente in Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit unui bilant IGSU, la nivel national au fost inundate 23 de locuinte, 33 anexe gospodaresti, 135 curti, 77 beciuri si subsoluri, iar 9 copaci au fost doborâti din cauza vântului puternic. Totodata, au fost avariate 16 autovehicule, 12 poduri si podete, iar 3 drumuri judetene…