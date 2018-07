Ploile inmultesc ciupercile si …riscurile Acestia raman lipiti chiar si dupa spalare, de aceea pana si cunoscatorii pot sa cada in capcana mortii, mai ales ca vechile trucuri de verificare, cele cu usturoiul sau otetul, sunt absolut nerealiste. Specialistii atrag atentia asupra pericolelor la care se expun cei care pun in practica asemenea metode. In Caraș-Severin, mai multe persoane au ajuns la Spitalul Județean din Reșița dupa ce au consumat astfel de ciuperci, iar in Timiș a fost semnalat chiar și un deces, un motiv in plus pentru a evita consumul ciupercilor cumparate de pe piata, de la marginea drumurilor si din alte locuri unde… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

