Ploile continuă la munte și în jumătatea de est a țării Soarele se va lasa așteptat și astazi in zona Carpaților și in jumatatea estica a țarii, unde Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a decis sa prelungeasca pana luni, la ora 22, avertizarea de cod galben. Conform ANM, in intervalul menționat, in Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, precum și in zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

