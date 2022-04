Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 – 31 martie, vremea va fi mai calda decat in mod normal, cu o medie a maximelor termice de 15…17 grade și a minimelor ce va fi in creștere de la -3…-2 grade pana la 6…7 grade la sfarșitul acestei perioade. Racirea brusca a vremii se va resimți in special pe datele […]

- Vremea se incalzește ușor, maximele pot ajunge și la 14 grade, in unele regiuni, iar cele minime vor fi cuprinse intre -6 si 3 grade, cu valori mai coborate The post Vremea se incalzește ușor, maximele pot ajunge și la 14 grade, in unele regiuni first appeared on Partener TV .

- Cerul va avea innorari si va ploua pe arii restranse in sudul si estul tarii si doar izolat in rest. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari pe alocuri in sud-vestul țarii. Valorile termice, desi usor mai scazute decat in ziua ieri, mai ales in regiunile intracarpatice, se vor situa in continuare…

- Astazi vremea va fi neobișnuit de frumoasa pentru normalul perioadei. In vest, nord-vest și centru va ploua puțin, insa in celelalte zone va fi insorit. Maximele pleaca de la 6 grade in Transilvania și ajung pe la 16 grade in Muntenia. In Dobrogea și cu Baragan se anunța o zi placuta, cu soare, cațiva…

- Vremea va continua sa se raceasca in acest weekend, insa, incepand de luni, temperaturile vor creste, iar saptamana viitoare ne vom bucura din nou de soare. „Ne asteptam la maxime care vor atinge 17-18 grade spre sfarsitul saptamanii”, a anuntat Alina Serban, sambata. Meteorologul Alina Șerban a explicat…

- Potrivit prognozei pentru perioada 31 ianuarie-13 febuarie, emisa luni de meteorologi, vremea se va raci treptat in a doua parte a intervalului. BanatIn prima saptamana de prognoza media temperaturilor maxime va avea variații in general intre 3 și 7 grade, iar a minimelor intre -5 și…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre -3 și -4 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la -6 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +2 și +4 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile se așteapta ninsori și lapovița.