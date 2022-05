Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 54 de ani e cautat inca de ieri, asta dupa ce caruța in care se afla i-a fost luata de viitura cu tot cu cai. Mai multe echipaje incearca sa-i dea de urma caruțașului, iar palaria pe care acesta o purta a fost gasita pe rau in urma cu puțin timp.

- Un barbat din comuna ieseana Schitu Duca a fost dat disparut, fiind cautat de fortele de ordine dar si de localnici, dupa ce a fost luat de viitura vineri seara, in timp ce se intorcea spre casa cu caruta, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Este alerta intr-un sat din județul Iași, dupa ce un barbat ar fi fost luat aseara de viitura, cu tot cu cai și caruța. Mai multe echipaje de pompieri il cauta pe barbat. O caruța cu doi cai, in care se afla un barbat de 52 de ani, a fost luata de o viitura, vineri […] Articolul Caruța luata de viitura…

- Barbatul in varsta de 52 de ani din satul Pocreaca, județul Iași, a fost dat disparut, vineri seara, dupa ce a fost luat de viitura, cu tot cu caruța, scrie ziarul BZI. Localnicul a fost cautat inclusiv de scafandrii. Dupa ce a inceput ploaia, in zona s-au adunat mari cantitați de apa, iar barbatul…

- Accidentul in urma caruia un barbat a fost luat de ape s-a produs in zona localitații ieșene Pocreac, potrivit Știri de Bucovina. Puhoaiele au fost atat de puternice incat au tarat caruța cu cei 2 cai, iar pompierii chemați sa intervina au gasit un patruped viu și unul mort, dar n-au dat de urma caruțașului.Și…

- Dupa cateva ore de ploaie torențiala, un parau de la marginea mai multor sate din Bistrița Nasaud a ieșit din matca. A inundat un drum județean și a adus bușteni și mal pana in gospodariile oamenilor. Locuitorii sunt disperați și spun ca de mulți ani nu au mai vazut așa inundație in comuna.Satenii au…

