Ploile au făcut RAVAGII în București. Un copac a căzut peste o mașină FOTO Vremea rea a facut ravagii in București. O furtuna puternica a maturat copacii din Capitala, iar o mașina a fost distrusa. ANM a emis doua alerte de vreme rea, care vizeaza toata țara. Este vorba despre un cod galben și cod portocaliu de ploi și vijelii, care au intrat in vigoare inca de sambata dimineața de la ora 12.00 și sunt valabile pana pe 30 mai la ora 10.00 Un copac a distrus o mașina in București Zonele afectate sunt sud, sud-est și centru. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in regiunile sudice, sudestice și centrale, iar duminica (29 mai)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

