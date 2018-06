Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, la km 162 din DN2, pe sensul de mers Focșani-Buzau, in urma precipitațiilor abundente, s-a scurs apa cu aluviuni de pe un drum agricol din cauza unui șanț infundat, iar banda 1 e impracticabila. Peste 1600 de consumatori au ramas fara energie electrica la Gologanu.…

- Ploaia abundenta a creat primele probleme in municipiul Buzau. Echipele de pompieri actioneaza in acest moment pe strada Bradului pentru evacuarea apei dintr-un garaj. Pompierii au fost solicitati si intervin, de asemenea, la aceasta ora, la Gradinita „Boboceii” din cartierul Micro 3, pentru indepartarea…

- Gradinita Boboceii din Micro 3 si mai mutle gospodarii din municipiu - strada Viilor, sunt pline de apa in urma precipitatiilor abundende de astazi. La aceasta ora, pompierii buzoieni evacueaza apa din respectivele imobile. E.S.

- In urma cu puțin timp, pompierii buzoieni au primit un apel din partea personalului Gradiniței „Boboceii” din cartierul Micro III. Subsolul cladirii a fost inundat, iar pompierii incearca sa scoata apa cu motopompele. Mai multe misiuni de evacuare a apei au loc incepand de azi-dimineața, din cauza cantitaților…

- Potrivit reprezentantilor ISU Arges, in urma precipitatiilor abundente de luni dimineata, in localitatile Arefu, Maracineni si Budeasa Mica mai multe locuinte, curti, strazi si operatori economici au fost afectati. Pompierii au intervenit in localitatea Maracineni la 10 gospodarii si o societate…

- Ploile din weekendul trecut au afectat mai multe localitati. Pompierii au intervenit pentru a acorda ajutor in localitațile Tocuz și Ucrainca, raionul Caușeni, unde precipitațiile au provocat mai multe pagubeIn localitatea Ucrainca ploaia a distrus patru poduri, inclusiv unul care

- Potrivit ISU București-Ilfov, in urma ploii din ultimele ore, s-a acumulat apa la pasajul Jilava și pe DN1 , in zona Otopeni.De asemenea, probleme sunt și pe Șoseaua Libertații din comuna Cațelu, unde pompierii au fost anunțați ca mai multe subsoluri au fost inundate. In cea mai mare…

- Ploile abundente care au cazut de dimineața in tot județul Timiș incep sa lase urme. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș, o adevarata desfașurare de forțe s-a pus in mișcare, in aceasta seara. Astfel, ”incepand cu ora 17, Inspectorul șef, impreuna…