Ploile abundente au provocat inundatii in localitatile Dragasani si Sutesti, județul Valcea, unde apa a intrat in curțile oamenilor și a acoperit porțiuni intregi de drum. La Sutesti, niciunul dintre responsabilii in astfel de situatii nu a fost de gasit, se arata intr-un document al ISU Valcea. Ploile abundente cazute duminica seara au provocat inundatii […]