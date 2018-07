Stiri pe aceeasi tema

- O vara cu precipitații prea multe a fost un scenariu la care fermierii bacauani obișnuiți de regula cu seceta nu s-au așteptat anul acesta. Ploile insemnate și foarte dese, inundațiile și grindina fac ca pagubele inregistrate anul acesta sa ajunga... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a declarat printr-un comunicat de presa ca pompierii militari au intervenit in 10 judete pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vremea rea.

- Peste 100 de case și curți au fost inundate, de aseara pana azi dimineața, in județul Timiș, in urma ploilor abundente. Cea mai afectata a fost comuna Bichigi, unde 50 de gospodarii au fost lovite de...

- Ploile abundente au incurcat teribil campania agricola, dar si mai grav au compromis culturile agricole din Mehedinti. Fermierii sunt nevoiti sa recolteze graul, desi nu este copt, pentru ca a innegrit.

- Ploile abundente au facut prapad si in Romania. In cinci judetele Bacau, Neamt, Vrancea, Harghita si Brasov a fost institut cod rosu de vreme rea. O localitate din Bacau a ajuns complet inundata. Oamenii au fost evacuati din sat cu barcile.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a convocat sambata 30 iunie, de la ora 10.00, comandamentul de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice de ploi abundente, pentru a afla situația in țara, dupa ploile abundente din…

- Ploile cazute joi dupa-amiaza au facut prapad în judetul Teleorman. În Alexandria, din cauza volumului foarte mare de apa, sistemul de canalizare nu a mai facut fața si majortatea intersecțiilor au devenit impracticabile.

- Ploile torențiale și grindina au distrus tot ce aveau oamenii prin gradini in unele zone din judetul Mehedinti. Stratul de gheata depus a ajuns sa masoare chiar și zece centimetri. In satul Cerneti sunt multi cultivatori de legume. Grindina cazuta ...