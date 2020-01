Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA. Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Echipele de interventie care cauta supravietuitori printre resturile cladirilor prabusite in urma unui cutremur violent produs marti dimineata in Albania au gasit alte zece cadavre, bilantul victimelor ajungand astfel la 40, a anuntat joi Ministerul Apararii, citat de AFP. ''Am gasit inca zece…

- Alunecarea de teren s-a produs pe versantul unei coline pe care fusesera construite locuinte aflate in stare precara, afectate de ploile torentiale, a explicat pentru AFP in conditii de anonimat un inalt responsabil din cadrul administratiei locale.''Patruzeci si doua de cadavre sunt deja''…