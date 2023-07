Ploile abundente au făcut ravagii in județ. Pompierii, intervenție de urgență Urmare a precipitațiilor abundente cazute pe raza județului nostru, pompierii au intervenit pentru inlaturarea efectelor negative, dupa cum urmeaza: – beci inundat in localitatea Albeștii de Muscel; Citește și: Alți doi vitezomani au ramas fara permis in Argeș! Cu cat goneau – s-a acționat alaturi de personal și utilaje de la SDN și UAT Aferu, pentru […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

