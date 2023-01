Ploieștiul, victima războiului dintre primar și președintele CJ. Fără apă caldă și căldură luni în șir Altadata aliați și colegi de partid, astazi dușmani de moarte. Cei care au avut de suferit, insa, de pe urma razboiului politic dintre primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, sunt ploieștenii, care s-au trezit fara apa calda și caldura luni in șir. De altfel, Volosevici l-a acuzat direct pe Dumitrescu de sabotaj, potrivit Antena3. „Nu s-a dorit sa se dea apa calda ploieștenilor in vara de catre onorabilul Consiliu Județean. A fost un sabotaj fara discuții și din nefericire a fost un sabotaj pentru 130.000 de ploieșteni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, Ana Maița, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…

- Sorin Comșa a caștigat recent concursul de dat palme organizat de RXF, o promoție romaneasca de MMA. Imaginile cu tanarul din Alba-Iulia de 24 de ani, desfigurat de loviturile primite au devenit virale pe internet. Cand a fost intrebat despre reacția medicilor cand l-au vazut dupa concurs, Sorin a raspuns:…

- In ultimele zile, in mai multe intervale orare, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost organizate acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii legislației in vigoare privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru menținerea…

- Ieri dimineata, angajati din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte, impreuna cu luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Prahova, au descins in trei locatii din oras, la domiciliile a trei barbați cu varste cuprinse intre 30 și 45 de ani, banuiți de furt calificat. „In fapt – potrivit unui…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, organizeaza in fiecare an o ceremonie de celebrare a Zilei Naționale la Palatul Cotroceni. Dar nu toți politicienii de varf sunt invitați, ci doar cei pe care ii dorește președintele. La ceremonia care va incepe astazi la ora 17.00 vor fi prezenți liderii coaliției…

- Vremea se schimba radical, incepand de joi, temperaturile vor scadea accentuat, iar in cea mai mare parte a țarii va ploua. La munte vor fi și intervale cu lapovița și ninsoare, fenomen ce se vor manifesta și in zonele mai inalte din nordul Moldovei. Schimbarea vremii este determinata de ciclonul care…

- Traseele montane din Maramureș sunt tot mai cautate, fie ca vorbim de turiști straini sau romani. Dovada este și numarul mare de accidente petrecute pe munte la care au fost nevoiți sa intervina salvatorii montani. „Turismul montan se dezvolta. Avem un telescaun pe Roata 2 la Cavnic, cei de la Izvoare…

- F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, salvatorii prahoveni „au raspuns pozitiv și de aceasta data invitației lansate de catre medicul șef al Unitații de Primiri Urgențe SMURD Ploiești, dr. Violeta Tanase”, participand,…