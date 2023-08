Ploieştiul, sub teroare din cauza unui urs care dă târcoale oraşului. Animalul, căutat cu drona Prezenta unui urs a fost semnalata, sambata, in jurul orei 5 dimineața, intr-un cartier de la periferia municipiului Ploiesti. Autoritatile care s-au deplasat de urgenta in zona si au cautat inclusiv cu o drona nu au gasit animalul. Acesta va fi cautat dupa lasarea intunericului cu o drona dotata cu camera cu termoviziune. Polițiști, jandarmi, […] The post Ploiestiul, sub teroare din cauza unui urs care da tarcoale orasului. Animalul, cautat cu drona first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Prezenta unui urs a fost sesizata din nou in zona de nord a municipiului Ploiesti, autoritatile anuntand, sambata, ca animalul va fi cautat de echipaje mixte, urmand a fi folosita inclusiv o drona dotata cu camera de termoviziune.

