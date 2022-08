N. Dumitrescu Inevitabilul s-a produs, iar ceea ce se anunțase in urma cu cateva zile in Ploiești s-a pus in practica: noul operator de termoficare a sistat, ieri, furnizarea apei menajere in municipiul reședința al Prahovei, afectate fiind imobilele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. Și anume instituții publice, inclusiv spitale, dar și 55.000 de apartamente in care locuiesc aproximativ 130.000 de ploieșteni, ceea ce inseamna ca, in secolul in care se vorbește despre tehnologie de top, Ploieștiul s-a intors in urma cu peste 30 de ani, adica la spalatul la lighean, cu…