Ploieştiul, în finala competiţiei pentru câştigarea titlului de „Capitala Tineretului din România 2024“ N.Dumitrescu Municipiul Ploiești se regasește pe lista celor trei orașe, alaturi de Oravița și Vaslui, care merg mai departe in finala competiției pentru caștigarea titlului de „Capitala Tineretului din Romania 2024”, in urma incheierii primei etape de jurizare. Incepand de ieri a inceput a doua runda, in care cele trei orașe menționate trebuie sa iși dezvolte dosarul de candidatura pana pe 31 august. Jurizarea candidaturilor se va face in funcție de o serie de criterii, printre care motivația care a stat la baza fundamentarii candidaturii, coerența viziunii, a misiunii și a obiectivelor, precum… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteo Cod galben de vant puternic pentru 14 judete din centrul, estul si nord-estul tarii, valabila pe parcursul zilei.Potrivit ANM, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 – 22 iunie, ora 21:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o atenționare meteo Cod galben de intensificari ale vantului care vizeaza 14 județe, valabila de la ora 10:00 pana la ora 21:00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul Transilvaniei, precum și in Carpații…

- Licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor susține ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anunțul de participare așteptat de ani…

- Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, anuntul de participare asteptat de ani de zile fiind trimis spre publicare in SICAP, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. „Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- ”Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anuntul de participare asteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea conditiilor de calatorie cu trenul…

- Consiliul Județean Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va invita joi, 5 mai 2022, ora 10.00, la sediul din Piața Sfatului, nr. 25, la deschiderea Sesiunii naționale de comunicari stiintifice „TARA BARSEI”, editia a XX-a, ce are ca tema „Cultura și civilizație – secolele XVIII-XX”. La eveniment și-au…

- Tinerii din Romania noteaza cu 5,99/10, gradul de satisfacție pe care il resimt referitor la orașul lor, arata un studiu realizat in sase orașe capitale ale tineretului: Cluj-Napoca, Targu Jiu, Timisoara, Bacau, Constanta, Baia Mare si Iasi.

- Grupul de hackeri ruși KillNet anunța ca a lansat un atac asupra site-urilor celor mai importante aeroporturi din Romania. Printre acestea se afla și cel al Aeroportului Internațional Maramureș. Motivul ar fi faptul ca aeroporturile sunt folosite pentru zboruri NATO și livrarea de arme Ucrainei, scrie…