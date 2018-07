Ploieştiul găzduieşte faza interjudeţeană a concursului rezervat pompierilor voluntari F. T. Timp de doua zile (ieri și astazi), pe terenul de sport al Colegiului „Lazar Edeleanu” din Ploiești, Serviciile Voluntare și Private pentru situații de urgența din șase județe se intrec in cadrul concursurilor profesionale – faza interjudețeana, unde iși vor dovedi aptitudinile și calitațile de pompieri. In cadrul acestei etape se intrec loturile caștigatoare ale competițiilor județene din Prahova, Giurgiu, București – Ilfov, Argeș, Teleorman și Dambovița. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Șerban Cantacuzino” Prahova, „concursul cu tematica specifica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

