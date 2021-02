Ploiestiul fara iluminat stradal! Evul Mediu! Cazul femeii tâlhărite în Ploiești. Victima, lovită cu bestialitate pentru 200 de lei O femeie a fost talharita, duminica seara, in Ploiești, la 50 de metri de blocul in care locuiește. Victima a fost lovita cu salbaticie de agresorul care i-a luat geanta. Poliția a stabilit un cerc de suspecți.Fapta de talharie a fost facuta cu o violența ieșita din comun. Femeia a fost lovita din spate, probabil cu un obiect contondent, iar apoi agresorul a lovit-o in repetate randuri, deși era aproape inconștienta, dupa care i-a luat geanta. Totul s-a intamplat in zona Baraolt, in spatele complexului, in jurul orei 8 seara, intr-un loc iluminat, la vreo 50 de metri de blocul in care locuiește… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip postat pe Facebook arata cum o minora este batuta cu bestialitate de mai multe fete intr-o stație de autobuz din satul Plopu de langa Darmanești. Victima este lovita cu picioarele și pumnii și trasa de par de trei agresoare, care par... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politia din Rusia a retinut un suspect in cazul celor doi frati moldoveni, ucisi acum doua zile, la nunta unuia dintre ei, la Moscova. Este vorba de un barbat de nationalitate rusa, in varsta de 31 de ani, care era in relatii apropiate cu ambele victime.

- Polițiștii și salvatorii au fost solicitați azi in Rebrișoara la un accident….mai neobișnuit. Un barbat ce se afla la vanatoare a fost impușcat de partenerul sau. Un apel la 112 anunța un accident…pe un fond de vanatoare! Doi prieteni au ieșit cu armele, iar unul dintre ei a fost impușcat de celalalt.…

- Avionul Ilyushin Il-80, care ar trebui sa il protejeze pe Vladimir Putin in cazul unui atac nuclear a fost jefuit. Aeronava este una speciala și este conceputa pentru a rezista unui atac nuclear. Citește și: SURSE - Nicolae Ciuca are opoziție consistenta in PNL Hoții se pare ca au rupt…

- Politia din Maramureș a anuntat ca in cazul bagajului suspect din curtea unei societați din Baia Mare a fost vorba despre o alarma falsa, anunța MEDIAFAX. „Verificarile s-au incheiat. Bagajul a fost identificat ca fiind nepericulos”, transmit polițiștii. Citește și: Ludovic Orban ii…

- Politistii din judetul Mures au facut unele verificari dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la decesul staretului Ghelasie Tepes. Reprezentantii Politiei Mures au negat ca a fost deschisa o ancheta privitoare la modul in care medicii l-au tratat pe Parintele Ghelasie. „In legatura…