Ploieștiul are un nou spațiu modern de relaxare - Copacul fotovoltaic! Municipiul Ploiești are un nou spațiu modern de relaxare - Copacul fotovoltaic! Proiectul, implementat de municipalitatea ploieșteana printr-o sponsorizare, este o premiera in orașul nostru, copacul fotovoltaic valorificand energia solara și aducand Centrului Civic o nota de inovare și un design smart, futurist și prietenos. Arborele solar deține un sistem propriu de iluminat cu LED și permite persoanelor, care aleg sa se relaxeze in zona sa, posibilitatea de a utiliza energia electrica fotovoltaica generata de catre acesta pentru a iși incarca gratis telefoanele mobile. Copacul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

