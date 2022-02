Ploieștiul afectat de o avarie la rețeaua de termoficare. Sute de elevi fac școală online marți Elevii mai multor scoli din Ploiesti fac cursuri online, marti, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare a orasului. Potrivit operatorului de energie termica, afectate de intreruperea furnizarii agentului termic vor fi si mai multe unitati sanitare si institutii. Conform operatorului, avaria aparuta la reteaua primara de termoficare impune intreruperea agentului termic, interventia fiind […] The post Ploieștiul afectat de o avarie la rețeaua de termoficare. Sute de elevi fac școala online marți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

