Ploiesti/ Politistii desfasoara, astazi, o actiune de educare a pietonilor

- V. S. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost, ieri, in contextul Zilei Europene de Prevenire a Furturilor din Locuința, alaturi de cetațenii municipiului Ploiești, desfașurand o acțiune preventiva, in zona de nord a orașului. Persoanele vizate au fost varstnicii, victimele…

- La data de 14 iunie, in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza municipiului au oprit, pentru control, pe strada Libertații un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Șirna. Cu ocazia…

- *Polițiștii rutieri prahoveni, acționeaza la acest moment pe Drumul Național 1* La acest moment, politiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, desfașoara o acțiune cu forțe marite pe Drumul Național 1 intre km 84, in afara localitații Baicoi și km 88, Banești, pentru combaterea principalelor…

- *Activitați preventive in zona parcurilor din municipiul Ploiești* Ieri, 11 iunie a.c., incepand cu ora 19.00, polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu cei ai Biroului Siguranța Școlara dar și cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere…

- Oamenii legii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au tras recent pe dreapta, la Comarnic, pentru control, un ansamblu de vehicule care circula pe direcția Brașov catre Ploiești, format din autoutilitara și semiremorca. „In urma verificarilor efectuate – se mentioneaza intr-un comunicat al politiei…

- Inspectoratul judetean de politie Prahova anunta ca la aceasta ora, politiștii Serviciului Rutier Prahova desfașoara o acțiune pe raza orașului Mizil. Scopul activitaților il reprezinta prevenirea și combaterea accidentelor rutiere cauzate de abaterile bicicliștilor, cat și combaterea nerespectarii…

- La aceasta ora polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova acționeaza pe raza de competența pentru respectarea prevederilor privind transportul de marfuri dar și pentru prevenirea accidentelor rutiere.

- Primaria Municipiului Constanta PMC informeaza ca, in perioada 4 7 aprilie, Directia Generala Politia Locala a desfasurat o noua actiune de eliberare a domeniului public de vehiculele abandonate si fara stapan.Dintre cele 24 de autovehicule abandonate pentru care au fost semnate dispozitii de ridicare,…