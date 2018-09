Ploiesti: Incendiu la o casa de pariuri (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc marti pe DN 1B, in Chitorani, judetul Prahova.Doua autotrenuri si o autoutilitara au fost implicate in eveniment. Trei persoane au fost ranite, intre care una a ramas incarcerata.Doua echipaje de la Descarcerare, doua echipaje ASAS si doua ambulante s au deplasat la fata…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine sambata pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 100 mp in municipiul Tulcea, in apropierea lacului Ciuperca.La fata locului se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri.Apelul…

- Un incendiu a izbucnit in jurul orei 11:30 intr-un apartament situat la etajul 6 al unui bloc de pe strada Nicolae Titulescu din Ploiesti, chiar in apropiere de giratoriul de la Caraiman. Potrivit ISU Prahova, focul a fost localizat si se manifesta in balconul apartamentului. O femeie a fost…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp in cartier Albert din Ploiesti, in spatele unui hotel, la fata locului fiind trimise doua echipaje de pompieri cu autospeciale cu apa si spuma. Potrivit ISU Prahova, au ars deseuri si vegetatie uscata, pe o suprafata de 800mp. Din fericire, nu exista…

- Trei accidente s-au produs in Prahova, luni dimineața, intr-o jumatate de ora: in Ariceștii Rahtivani - sat Nedelea, km 6 zona Metro și Ploiești - Bulevardul Republicii (Casa Sindicatelor). La km 6, zona Metro, pe fondul neacordarii de prioritate, doua autovehicule au intrat in coliziune, rezultand…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata si miriste in localitatea Agighiol.S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un ofiter si 4 subofiteri.Sursa foto: ISU Delta Tulcea ...

- Un incendiu a izbucnit, sambata, in fondul forestier al localitatii Azuga, judetul Prahova, manifestandu-se intre Valea Stevia si Unghia. Accesul pompierilor este extrem de dificil, acestia fiind nevoiti sa se deplaseze pe jos o distanta foarte mare, scrie news.ro.Pompierii din Prahova intervin,…

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit marti noaptea cu motopompe pentru evacuarea apei din 8 locatii, respectiv Lipanesti, Ploiesti, Strejnic, Zalhana, Baicoi, Plopeni, Barcanesti si Brazi acestea fiind inundate…