Ploiesti: Ce or avea in cap? Tanar prins la volan fara RCA si cu numerele expirate La data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei 23:15, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe strada Șoseaua Vestului din muicipiu, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar in varsta de 24 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a constatat faptul ca placuțele cu numarul de inmatriculare ale autoturismului sunt expirate. Totodata, conducatorul autoturismului nu deținea polița RCA valabila. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de punerea in circulație sau conducerea unui… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

