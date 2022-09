Ploieştenii au, precum americanii, o statuie a libertăţii In plin centru al Ploiestiului, in fata Palatului Administrativ, vegheaza discret destinele urbei si ale alesilor sai, Statuia Libertatii. Aceasta a fost ridicata in 1881 de liberali, simbolizeaza castigarea alegerilor din 1869 si 1870 de catre acestia, triumful libertatii si egalitatii asupra conservatorismului, ca si victoria – fie ea si numai de-o zi – a Republicii de la Ploiesti, acea forma de protest care a facut ca 24 de ore orasul sa fie un fel de stat in stat. Ironic, conservatorii vremii au numit Statuia Libertatii “Madame Grigorescu”, dupa numele sotiei unui fruntas liberal, Constantin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

