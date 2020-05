Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM anunța ca, la Cluj, la inceputul saptamanii temperaturile vor fi cu mult peste media normala a acestei perioade, insa de marți se anunța precipitații și vreme mai racoroasa.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 28 grade Celsius și 12 grade Celsius, iar cerul va fi…

- Vreme schimbatoare in majoritatea zonelor țarii in ultima luna de primavara. Daca la munte ninge, iar la munte sunt ploi torențiale și grindina, in cateva zile vremea se va schimba in totalitate. Meteorologii anunța ca temperaturile vor ajunge și la 30 de grade Celsius in cateva zile. Temperaturile…

- Meteorologii anunta ca temperaturile sunt mai coborate decat cele specfice perioadei cu precadere in jumatatea nordica a țarii. In Bucuresti, temperatura maxima va fi de 18-19 grade Celsius.In tara, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in nord, centru, est și in sud-est, unde pe arii in general…

- Meteorologii anunța ca vom avea parte de o vreme rece, cu ploi in cea mai mare parte a țarii. In București, temporar va ploua slab, iar temperatura maxima va fi 17 de grade Celsius. Vremea va deveni rece pentru prima decada a lunii mai in aproape toata tara, dar in special in nord, in centru si in est,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor fi destul de ridicate in aceste final de saptamana la Cluj, dar se anunța ploi in fiecare zi.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 20 grade Celsius și 8 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros și se anunța ploi slabe.Sambata, vremea…

- Meteorologii anunta vreme calda in toata tara in urmatoarele daua zile, cand se vor inregistra temperaturi maxime de pana la 27 de grade Celsius in Oltenia. In Duminica Pastelui, vremea se raci in toata tara. Temperaturile scad, va ploua in aproape toata tara, iar la munte se vor inregistra precipitatii…

- Meteorologii anunța ca duminica vom avea parte de o racire a vremii, cu precipitații slabe. In București, cerul va fi variabil Temperatura maxima in Capitala va fi de 7 grade Celsius.Duminica, 15 martie vremea va fi rece, cu precadere in cursul nopții, cand se vor inregistra temperaturi negative in…

- Meteorologii anunța ca miercuri vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit, cu precipitații in regiunile vestice, nordice și centrale. In București, vom avea parte de o racire a vremii, cu precipitații slabe. In București, cerul va prezenta innourari, iar temperatura maxima va urca pana la 16 grade…