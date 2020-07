Ploi torenţiale şi vijelii în cea mai mare parte a ţării, până marţi dimineaţa Meteorologii au emis o avertizare de ploi torentiale si vijelii valabila in cea mai mare parte a tarii pana marti dimineata, dar si de disconfort termic pentru regiunile sud-estice. In intervalul 5 iulie, ora 10:00 – 7 iulie, ora 10:00, mai ales in cursul dupa-amiezilor si la inceputul noptilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se vor manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 – 25 de litri/mp si izolat 40 de litri/mp.In perioada mentionata, indeosebi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

