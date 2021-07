Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Elsa face ravagii in statele americane Georgia si Florida. Un om a murit, iar cativa au fost raniti. Victima si-a pierdut viata dupa ce un copac a cazut peste masina in care se afla.

- Uraganul Elsa, care a scazut in intensitate si a fost retrogradat in categoria furtunilor tropicale miercuri dimineata, se indreapta spre coastele statului american Florida si va atinge uscatul in cursul acestei dupa-amiezi, au anuntat reprezentantii Centrului Nationale pentru Uragane (National Hurricane…

- Furtuna tropicala Elsa a crescut in intensitate si se indreapta spre Insulele Windward, a anuntat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters. Insotita de viteze ale vantului de pana la 75 de kilometri la ora, furtuna Elsa se afla la aproximativ 1.095 de…

- Furtuna puternica in Galati. Aproape tot orasul a fost inundat in urma unei ploi torentiale care a fost insotita de grindina, fulgere si tunete. Autoritatile au emis un cod rosu si au trimis populatiei mesaj RO ALERT.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca in perioada 11 iunie, ora 12:00 – 13 iunie, ora 23:00 vor fi manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul menționat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial,…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de luni, ora 12:00 pana marți, 1 iulie, ora 21:00, in județul Alba și mare parte din țara. Potrivit ANM, in intervalul menționat, in Dobrogea, in estul și nord-estul…

- Cel putin 11 oameni au murit si peste o suta au fost raniti in China, din cauza unei furtuni deosebit de violente care a lovit provincia Jiangsu din estul tarii. Vantul a batut cu rafale de pana la 160 de kilometri pe ora.