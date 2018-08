Ploi torenţiale până mâine seară ! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o avertizare de ploi torentiale, valabila pana maine seara, la ora 22, fenomenele periculoase urmand sa aiba loc in aproape toata tara, anunta Mediafax. Potrivit ANM, pana maine, in cursul dupa-amiezilor si serilor, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat grindina. In intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

