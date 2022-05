Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren incepand de marti, in regiunea Recife din nord-estul Braziliei, au dus la moartea a cel putin 79 de oameni. De asemenea, 56 de persoane sunt disparute, conform bilantului anuntat duminica, relateaza AFP.

- Potrivit televiziunii iraniene de stat, cladirea cu zece etaje din Abadan, in sud-vestul țarii, s-a prabușit parțial luni, 23 mai. Bilanțul provizoriu: cel puțin patru morți și 21 de raniți. 80 de oameni sunt ingropați sub daramaturi, potrivit serviciilor de salvare, a informat Bild . Tragedia s-a petrecut…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…