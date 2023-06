Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod portocaliu de averse torențiale pentru cateva localitați din județul Cluj. „S-a transmis mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT de cod portocaliu, valabil pana la ora 14, privind averse torențiale care vor cumula 35...40…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- FOTO| Natura s-a dezlanțuit la Cluj: Grindina și mașini distruse de copaci, dupa furtuna de duminica. Mesaj RO-Alert de cod portocaliu de vreme rea in județ FOTO| Natura s-a dezlanțuit la Cluj: Grindina și mașini distruse de copaci, dupa furtuna de duminica. Mesaj RO-Alert de cod portocaliu de vreme…

- Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe DJ691, dinspre localitatea Giarmata spre localitatea Dumbravița din județul Timiș, iar la un moment dat a efectuat manevra de depașire și a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 26 de ani, care circula regulamentar,…

- Primaria Timișoara a realizat documentația necesara pentru delimitarea unei Zone Urbane Funcționale (ZUF) a municipiului. aceasta va include, pe langa municipiul Timișoara, umai multe comune periurbane: Ghiroda, Moșnița Noua, Giroc, Șag, Sanmihaiu Roman, Sacalaz, Dudeștii Noi, Sanandrei, Dumbravița,…